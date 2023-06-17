Контратака ВСУ по трем направлениям полностью провалилась

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Игорь Рязов
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Минобороны РФ: ВСУ наступали 16 июня на трех направлениях и везде провалились

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За один день контрнаступления украинские боевики потеряли около 600 человек убитыми, по шесть танков и БМП, а также другую технику.

Боевики ВСУ минувшим днем, 16 июня, пытались прорвать оборону российской армии на трех направлениях и везде потерпели поражение. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Уточняется, что три атаки были отбиты в районе Времевского выступа на первом из названых направлений. В результате потери ВСУ составили: до 30 боевиков, два танка и две боевых машины пехоты (БМП).

«На запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника <…> Общие потери ВСУ за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две БМП, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20», — добавил Игорь Конашенков.

На донецком направлении российским военным удалось отразить сразу семь атак украинских боевиков. Потери ВСУ составили до 340 радикалов, одна БМП, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 июня российские военные нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ. Били одновременно с воздуха и с моря.

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Спецоперация
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