Внучка Гурченко не может избавиться от ее «тайного» наследства: есть проблемы?

Имущество выставлено на продажу за 16 миллионов рублей. Но покупатель не найден.

Внучка покойной звезды Людмилы Гурченко Елена Королева не может продать дачу своей бабушки. Об этом заявил близкий друг актрисы, певец Прохор Шаляпин, передает MK.RU.

По словам исполнителя, подмосковный дом в 150 «квадратов» находится в деревне Глаголево. Там есть и газ, и вода. Знаменитая артистка при жизни старалась скрывать загородную недвижимость. Об участке знали лишь несколько человек.

«Людмила Марковна скрывала дачу не только от поклонников, но и даже от близких родственников. О ее существовании Лена узнала только после смерти актрисы», — отметил Шаляпин.

Он заявил, что наследство знаменитой бабушки внучка оценила в 16 миллионов рублей. Однако покупателей пока нет. Дело в том, что предложений на рынке недвижимости гораздо больше, чем желающих приобрести загородную усадьбу.

«В этом СНТ живет какой-то очень серьезный и влиятельный человек. Благодаря ему в поселке есть и дорога хорошая, и газ, и вода… Прекрасная дача. Я бы сам не отказался от такого дома», — рассказал Шаляпин.

Певец признался, что загородная жизнь не очень интересна Королевой. Сейчас девушка пытается вернуться к жизни после потери ребенка и разрыва с молодым человеком. Видимо, загородная усадьба ей совершенно не нужна.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что судьба Елены Королевой судьба сложилась не самым лучшим образом. Из-за депрессии и безденежья она перестала выходить из дома и совсем перестала ухаживать за собой.