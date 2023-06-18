Почему Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына?

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына

Почему Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец впервые показал мальчика в соцсети, не называя имен его родителей.

Дима Билан шокировал поклонников, неожиданно продемонстрировав крестного сына, о существовании которого не подозревали даже самые преданные фанаты. Об этом пишет 7Дней.ru.

Певец опубликовал в соцсети видео, на котором показал совместную прогулку с крестником. Подписчики смогли увидеть мальчика в солнцезащитных очках и шляпе, из-под которой виднелись светлые волосы. Из разговора артиста с ребенком также выяснилось, что крестнику Билана восемь лет.

«Обеденная прогулка с крестником Сашей, увлекательные разговоры и богатый на смыслы русский язык! А вы как обычно проводите свои выходные?» — прокомментировал ролик Билан.

Поклонники немало удивились скрытности 41-летнего певца, который так долго умудрялся прятать от общественности мальчика. До этого было известно только об одном крестнике Билана — сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саше. Впрочем, артист и сейчас сохранил интригу и даже не намекнул, кто родители его второго крестного сына.

«Я сначала подумала, что это Саша, который Гном Гномыч, но оказывается у Димы еще есть крестник Саша», — выразила общее изумление одна из подписчиц певца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крестный сын певца Димы Билана, дальневосточный краснокнижный леопард Виктор, расширил свою территорию обитания в Национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.

+22° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.65
-0.31 91.63
0.66
После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по...

Последние новости

23:31
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
23:12
Глава Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
22:57
«На самой низкой точке»: глава МИД Китая об отношениях с США
22:45
Садальский сообщил об осквернении могилы актрисы Ирины Макаровой: «Огребут!»
22:19
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
22:07
Почему Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына?

Сейчас читают

«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, мать успела выйти
Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео