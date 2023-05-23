Борьба за «лапу и сердце»: Билан восхитился успехами своего крестника — леопарда Виктора

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

Дима Билан восхитился успехами своего крестника-леопарда Виктора из Приморья

Борьба за «лапу и сердце»: Билан восхитился успехами своего крестника — леопарда Виктора

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Специальные фотоловушки показали, что редкое животное живет активной жизнью.

Крестный сын певца Димы Билана, дальневосточный краснокнижный леопард Виктор расширил свою территорию обитания в Национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Счастливый артист поделился неподдельной радостью важного события в жизни животного. Об этом сообщила пресс-служба национального парка.

Данные о поведении леопарда получили благодаря размещенным в парке фотоловушкам — Виктор уже расширил свои владения в заповедных лесах, но при этом не забывает и о прежних местах. Зверь отмечается на новых и старых точках, а значит живет активной и динамичной жизнью.

«Со мной поделились новыми снимками моего „крестника“, дальневосточного леопарда Виктора, который расширил свои владения на „югах“! На данный момент Виктор является одним из самых активных самцов национального парка. Безмерно рад иметь возможность наблюдать за его активностью и жизнедеятельностью!» — рассказал Билан.

Фотоловушки зафиксировали, как знаменитый леопард прогуливался по неизведанным территориям и оставлял на них запаховые метки. На языке животных такие следы означают заявление о правах на эти земли. Они содержат бесценные данные про возраст и пол четвероногого зверя.

Обычно такие послания предназначены для остальных обитателей леса и самок, претендующих на «лапу и сердце» потенциального самца.

Кроме того, на участке обитания леопарда водится много копытных, в том числе входящих в рацион хищника пятнистых оленей и косуль.

К слову, Дима Билан стал Хранителем леопарда в 2021 году, когда присоединился к программе по сохранению этих зверей. Благодаря новому титулу исполнитель смог дать имя одному из диких животных. Счастливцем оказался пятнистый Виктор. Теперь певец с удовольствием наблюдает за его жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Дима Билан стал крестным отцом для леопарда.

Борьба за «лапу и сердце»: Билан восхитился успехами своего крестника — леопарда Виктора

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ФГБУ «Земля леопарда»

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ФГБУ «Земля леопарда»

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ФГБУ «Земля леопарда»

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ФГБУ «Земля леопарда»

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