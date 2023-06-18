ВСУ атаковали два объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 66 0

Глава областного совета Николай Лукашук прокомментировал текущую ситуацию.

ВСУ атаковали два объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской области

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава регионального совета Николай Лукашук.

«Снова били по Никополю. Повредили два объекта критической инфраструктуры», — написал управленец в личном блоге.

Официального комментария от Минобороны России по данному заявлению не поступало.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке.

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