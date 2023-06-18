Украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке в ДНР

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 51 0

Боевики продолжают обстреливать территории, где могут находится мирные граждане.

Украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке в ДНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Вооруженные силы Украины обстреляли два города в ДНР. Пострадали Озеряновка и Михайловка. Города атаковали из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Зафиксирован обстрел <…> по направлению <…> Озеряновка, выпущено десять ракет из РСЗО; Михайловка, выпущено десять ракет из РСЗО», — написали в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российские военные отразили атаку украинских террористов на запорожском направлении.

Тема:
Спецоперация
18 июн
Путин назвал большим преимуществом сплоченность россиян в ходе спецоперации
18 июн
Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию в ходе СВО
18 июн
Российские военные отразили атаку украинских террористов на запорожском направлении
18 июн
Деньги заканчиваются: провалы контрнаступления ВСУ вынудили Запад сократить поддержку
18 июн
Чей вы, министр? Фронмайер раскритиковал Бербок и Хабека за работу на Украину в ущерб Германии
18 июн
Пленный боевик признался, что солдатами ВСУ командуют американцы и поляки
18 июн
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорник ВСУ при первом боевом применении
18 июн
Авиация РФ нанесла восемь ударов по противнику на купянском направлении
18 июн
Путин рассказал о потерях ВСУ в начале «контрнаступления»
18 июн
Песков заявил о «фактической войне» между Россией и Западом
+22° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

20:31
Daily Mail: Абрамович отказался передать Украине деньги от продажи «Челси»
20:17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня
20:09
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, мать успела выйти
19:53
Расчленили и заморозили: в Турции нашли изуродованные тела четырех иностранцев
19:39
Украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке в ДНР
19:26
Четырехлетний малыш без вести пропал после падения в горную реку Абхазии

Сейчас читают

Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова
Кива заявил о смерти руководителя ГУР Украины Буданова
Модель впала в кому после пластической операции на Рублевке
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео