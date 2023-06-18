Украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке в ДНР

Боевики продолжают обстреливать территории, где могут находится мирные граждане.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Вооруженные силы Украины обстреляли два города в ДНР. Пострадали Озеряновка и Михайловка. Города атаковали из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Зафиксирован обстрел <…> по направлению <…> Озеряновка, выпущено десять ракет из РСЗО; Михайловка, выпущено десять ракет из РСЗО», — написали в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российские военные отразили атаку украинских террористов на запорожском направлении.
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