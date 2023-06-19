Российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Своевременно выявить цели помогли разведчики.

Российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Боевики киевского режима попытались прорвать оборону в районе населенного пункта Стельмаховка. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате огневого поражения противник понес потери, и отказался продолжать действия наступательного характера», — рассказал он, уточнив, что нанести упреждающий удар стало возможно благодаря разведке, которая своевременно выявила цели.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские десантники уничтожили передовые отряды ВСУ на краснолиманском направлении.

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