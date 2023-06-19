Российские десантники разгромили боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Беспилотники помогли нашим бойцам отразить атаки националистов.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru
Российские десантники уничтожили передовые отряды ВСУ на Краснолиманском направлении. А помогла в этом беспилотная авиация.
Именно с дронов было замечено перемещение украинских военных формирований, после чего на противника обрушился шквал огня из автоматов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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