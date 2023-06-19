Балерину госпитализировали из Александринского театра с травмой

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 21 0

Артистка Театра балета Бориса Эйфмана травмировала левую ногу на репетиции. Медики скорой помощи решили доставить ее в больницу.

Балерину госпитализировали из Александринского театра с травмой

Фото: www.globallookpress.com / Pan Yulong

Читайте нас в: Дзен Новости

Балерина получила травму в Александринском театре Санкт-Петербурга и была доставлена Мариинскую больницу. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Инцидент произошел 18 июня примерно в 20:00. Судя по всему, балерина была в театре на репетиции — спектаклей с ее участием в театре в этот день не было.

Во время репетиции 20-летняя девушка травмировала левую ногу. Приехавшие на вызов медики скорой помощи приняли решение о госпитализации.

После проведенных в больнице исследований ничего серьезного выявлено не было. Балерину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По данным 5-tv.ru, пострадавшая является артисткой Театра балета Бориса Эйфмана.

Опасности поджидают балерин не только на репетициях. Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка распылила перцовый газ во время балета в Мариинском театре. Одна из танцовщиц призналась, что на сцене было нечем дышать. В итоге зрительницу арестовали на семь суток.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

10:12
Балерину госпитализировали из Александринского театра с травмой
10:01
Опубликовано видео допроса подозреваемых в покушении на руководство Запорожский области
9:55
Российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении
9:48
Битва за урожай: полчища саранчи угрожают посевам на юге России
9:38
В Госдуме напомнили, что уехавшие из страны россияне все еще могут вернуться
9:34
Видео: молния ударила в Эйфелеву башню

Сейчас читают

ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео