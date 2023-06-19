МО РФ сообщило о спасении в Средиземном море пассажиров судна под флагами Германии и Греции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 87 0

Корабль терпел бедствие. Что известно о случившемся?

МО РФ сообщило о спасении в Средиземном море пассажиров судна под флагами Германии и Греции

Фото: Пресс-служба Северного флота РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Экипажи двух российских корабле спасли в Средиземном море пассажиров терпящего бедствие судна под флагами Германии и Греции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Там уточнили, что были спасены 68 человек с иностранного судна «Авалон». Первым сигнал бедствия принял фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который в этот момент следовал по маршруту в порт Тартус в южной части Эгейского моря. На помощь также выдвинулось судно «Пижма». Они экстренно изменили свой курс.

«Спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза „Пижма“, где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос, для передачи на борт катеров береговой охраны Греции», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военный эксперт думает о значении Балтийского флота для безопасности России.

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