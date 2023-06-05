Всегда на страже: военный эксперт рассказал о значении Балтийского флота для безопасности России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 712 0

Военный эксперт Крамник: Балтфлот мешает НАТО блокировать морское сообщение с Калининградом

Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia; ВКонтакте / kramnik78; 5-tv.ru

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Российские корабли на Балтике заставляют флот НАТО держаться в рамках международного права.

Балтийский флот — единственное средство, которое обеспечивает России надежное морское сообщение с Калининградом. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Илья Крамник.

По его словам, если бы российского флота на Балтике не было, то страны НАТО в нарушение международного права могли бы блокировать морские перевозки в Калининград.

«Наличие Балтийского флота не позволяет этого сделать. Это придется делать только боевыми действиями, а это война со всеми вытекающими последствиями», — отметил Крамник.

В Калининградской области стартовали оперативные учения Балтийского флота. По данным Минобороны РФ, в маневрах задействованы до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 3500 военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов и до 500 единиц боевой и специальной техники.

В рамках учений, которые продлятся до 15 июня, планируется отработать защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Владимир Воробьев.

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Всегда на страже: военный эксперт рассказал о значении Балтийского флота для безопасности России

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