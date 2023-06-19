Избивал и морил голодом: москвич тайно издевался над сыном-подростком
В Москве отец избивал и морил голодом 12-летнего сына
Фото: www.globallookpress.com / Bahnmueller
После очередного избиения 12-летний мальчик сбежал из дома. Как родной отец мог довести его до такого отчаяния?
В Москве отец издевался над своим несовершеннолетним сыном. Как стало известно 5-tv.ru, о домашнем насилии в полицию сообщила крестная мать 12-летнего мальчика.
Подозрения женщины оказались небеспочвенны — полиции удалось выяснить, что мужчина действительно истязал несовершеннолетнего ребенка. Так, на протяжении нескольких дней горе-отец избивал и морил голодом сына, а также всячески унижал его.
После последнего избиения мальчик сбежал из дома к бабушке. Крестная заявила в полицию несколькими днями ранее, так что сотрудникам правоохранительных органов удалось удостовериться в причастности отца мальчика к избиениям.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он пока находится под подпиской о невыезде. Кроме того, он получил сторожевой контроль.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Сочи до смерти забил ремнем дочку сожительницы в «воспитательных целях».
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