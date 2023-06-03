Житель Сочи до смерти забил ремнем дочку сожительницы в «воспитательных целях»

Житель Сочи до смерти забил ремнем дочь своей сожительницы в «воспитательных целях». О трагедии сообщили в пресс-службе главка СК РФ по региону.

Все началось в конце мая — тогда 24-летний мужчина нанес семилетней девочке 15 ударов ремнем. Он бил по голове, животу и другим частям тела.

«Свои действия злоумышленник мотивировал тем, что ребенок не слушался, и таким образом он за это ее наказывал», — рассказали следователи.

После «наказания» девочке с каждым днем становилось хуже. Однако ни мать, ни ее сожитель не обращали внимания на жалобы ребенка. Скорую помощь они вызвали только 2 июня. К сожалению, медики уже не могли помочь — девочка скончалась по пути в больницу.

Избившего ребенка мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Также следствие оценит действия матери и органов опеки.

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