Житель Сочи до смерти забил ремнем дочку сожительницы в «воспитательных целях»

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 20 0

После избиения девочки мать и ее возлюбленный несколько дней игнорировали жалобы ребенка на ухудшающееся состояние. Вскоре малютка скончалась.

Житель Сочи до смерти забил ремнем дочку сожительницы в «воспитательных целях»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Oliver Brandt

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Житель Сочи до смерти забил ремнем дочь своей сожительницы в «воспитательных целях». О трагедии сообщили в пресс-службе главка СК РФ по региону.

Все началось в конце мая — тогда 24-летний мужчина нанес семилетней девочке 15 ударов ремнем. Он бил по голове, животу и другим частям тела.

«Свои действия злоумышленник мотивировал тем, что ребенок не слушался, и таким образом он за это ее наказывал», — рассказали следователи.

После «наказания» девочке с каждым днем становилось хуже. Однако ни мать, ни ее сожитель не обращали внимания на жалобы ребенка. Скорую помощь они вызвали только 2 июня. К сожалению, медики уже не могли помочь — девочка скончалась по пути в больницу.

Избившего ребенка мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Также следствие оценит действия матери и органов опеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионерка из Петербурга забила мужа до смерти сковородой.

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