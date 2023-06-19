ИТМО и VK подготовят разработчиков для создания и поддержки веб-сервисов

Магистерская программа «Распределенные веб-сервисы» от VK и Института прикладных компьютерных наук ИТМО приглашает желающих на обучение в Санкт-Петербурге. Совместный образовательный проект поможет абитуриентам с базовым IT-образованием стать настоящими специалистами в области распределенных высоконадежных систем.

«Нам очень не хватает молодых специалистов, которые обладают всеми навыками, чтобы проектировать, разрабатывать, обеспечивать качество и администрирование надежных веб-сервисов. Именно таких специалистов мы выращиваем в рамках образовательных проектов VK Education по самым востребованным IT и digital-специальностям», — отметил руководитель образовательной программы, главный инженер технологической платформы VK. Вадим Цесько.

По его словам, лучшие из магистров смогут стать частью команды VK. Обучение включает в себя углубленное программирование на Java, NoSQL базы данных, разработку enterprise-систем, углубленные параллельные вычисления, машинное обучение для больших данных, нагрузочное и стресс-тестирование распределенных систем, безопасность распределенных веб-приложений, децентрализованные системы, технологии распределенных реестров, блокчейн. Лекции и семинары будут проводить эксперты VK и преподаватели ИТМО.

Всего на обучение могут попасть 50 человек. Из них 20 — бесплатно и 30 по контракту. Далее их ждут очные и дистанционные лекции и семинары по четырем-шести предметам. Всего восемь-десять пар в неделю.

«Студенты освоят не только разработку, но, что важно, поддержку и сопровождение сервисов для сотен миллионов пользователей. Это социальные сети, мессенджеры, агрегаторы услуг, маркетплейсы, доски объявлений, облачные системы хранения, банковские системы, поисковики, сетевые компьютерные игры», — отмечает директор института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов.

Лучшие выпускники смогут в будущем стать ведущими разработчиками или тимлидами, зарплата которых начинается от 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в VK рассказали о стратегии построения отношений бизнеса с вузами.