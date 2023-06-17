В VK рассказали о стратегии построения отношений бизнеса с вузами

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова заявила, что современный бизнес выстраивает отношения с вузами на уровне стратегии. Об этом она рассказала в субботу, 17 июня, в рамках сессии «#любитель #внимание #профессионал», прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если говорить про образование в широком смысле слова, то здесь основной вектор — взаимодействие с учебными учреждениями. Не только по IT-направленности, но и по креативным направлениям, с творческими вузами мы активно стали работать», — пояснила она.

По ее словам, с учебными учреждениями важно выстроить диалог. И необходимо не просто читать лекции и материалы, а выработать полноценную стратегию с учетом образовательной повестки.

И важно привлекать практиков-экспертов, которые способны передать знания. В свою очередь, компании должны понимать, какие навыки они хотят увидеть у молодежи.

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