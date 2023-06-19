«Суперхищник»: почему США испугались российского Ка-52

19FortyFive назвал российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» суперхищником
Фото: © РИА Новости
Вертолет успешно поражает цели в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», успешно наносящий удары по подразделениям боевиков киевского режима, зарекомендовал себя как суперхищник. Об этом заявил обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
«Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а „Аллигатор“ по-прежнему остается „настоящим хищником“, которого следует опасаться на поле боя», — указал Сучиу.
Российский вертолет Ка-52 предназначен для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов. Он может нести на себе несколько тон ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC, принадлежащий киевскому режиму.
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