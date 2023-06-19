«Много недругов»: в Кремле отреагировали на готовящийся госпереворот в Белоруссии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 74 0

Песков: у Минска и Москвы много недругов и даже врагов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Враги готовы покуситься на стабильность Минска и Москвы.

В Кремле оценили информацию о том, что белорусские беженцы проходят подготовку в Польше, чтобы свергнуть президента республики Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока данных об этом нет.

«Очевидно то, что у Минска и Москвы много недругов и даже врагов. И есть среди них те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность. И мы (Россия и Белоруссия) вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам», — заявил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что белорусских беженцев для осуществления госпереворота якобы тренируют члены организации BYPOL.

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