The Times: в Польше готовят белорусов для свержения Лукашенко

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Алексей Панков
Алексей Панков 2 314 0

Организация BYPOL состоит из бежавших из Республики представителей силовых структур, сообщает иностранная газета.

The Times: в Польше готовят белорусов для свержения Лукашенко

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Белорусские беженцы проходят подготовку в Польше, чтобы свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующей новостью поделилось издание The Times.

В публикации отмечается, что людей якобы тренируют члены организации BYPOL. Ее создали бежавшие из Белоруссии после протестов 2020 года представители силовых структур. В материале отмечается, что к группировке примкнули несколько сотен человек.

«Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что иду играть в пейнтбол. Я пришла сюда сегодня готовиться к бою за Белоруссию», — рассказала The Times 42-летняя участница движения.

Также в материале отмечается, что именно BYPOL взяла на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году. Также боевики атаковали российский самолет A-50, стоящий на авиабазе Мачулищи в феврале 2023-го.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор ФСБ Александр Бортников, что обвинил НАТО в диверсиях против России и Белоруссии. Он отметил, что альянс пополняет боевые расчеты, обеспечивает техникой, а также помогает вести разведку.

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