Чемпиона России Хютте отправили в колонию за избиение двух человек

От рук атлета пострадали ни в чем невиновные женщина и мужчина.

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте проведет два года в колонии общего режима. Такое решение вынес суд Санкт-Петербурга.

Спортсмен в начале июня напал в подъезде дома на 49-летнюю женщину, а позднее ударил в лифте 54-летнего мужчину. В этот момент Хютте находился в одних трусах. Пострадавшие были госпитализированы, а против спортсмена возбудили уголовное дело.

Теперь он отправится в колонию. Также суд взыскал с него материальный ущерб в 40 тысяч рублей и моральный вред — 450 тысяч рублей. Отмечается, что вину атлет признал частично.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Амстердама приговорил нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы.