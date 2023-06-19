Суд приговорил футболиста «Спартака» Промеса к 18 месяцам тюрьмы
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Его обвинили в нападении на брата.
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Суд Амстердама приговорил нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Спортсмена обвинили в нападении на брата на семейной вечеринке в 2020 году при отягчающих обстоятельствах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-футболист столичного «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию из-за нарушения сердечного ритма.
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