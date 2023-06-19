Британия планирует сохранять санкции против РФ, пока не будут выплачены компенсации Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 9 0

Между тем российская сторона уже нашла противоядие всем ограничениям западных стран.

Британия планирует сохранять санкции против РФ, пока не будут выплачены компенсации Украине

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Великобритания приняла закон, согласно которому страна сможет сохранять действие санкций против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Джеймса Клеверли.

По его словам, потребности Незалежной в реконструкции огромны.

«Благодаря нашим сегодняшним мерам мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы гарантировать, что Россия восстановит (Украину. — Прим. ред.)», — заявил Клевери.

Также в документе говорится, что подпавших под санкции россиян обяжут раскрывать сведения о своих активах в Британии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минфина Антона Силуанова, российская экономика сумела разыскать противоядие против антироссийских санкций. Теперь правительство страны понимает, как реагировать на ограничения и новые вызовы со стороны недружественных государств.

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