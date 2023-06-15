Силуанов: российская экономика нашла противоядие против западных санкций

Москва успешно адаптировалась к новой реальности и готова к вызовам.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Российская экономика сумела разыскать противоядие против антироссийских санкции. Теперь правительство страны понимает, как реагировать на ограничения и новые вызовы со стороны недружественных государств. Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр финансов рассказал, что Россия стала гибко обходить ограничения, которые ей создают на Западе. Более того, РФ не боится новых антироссийских санкций и будет решительно бороться с проблемами по мере их поступления.
«Мы нашли противоядие. <…> В целом, нам удалось справиться с беспрецедентным давлением, которое было оказано на нашу страну», — прокомментировал Силуанов.
В сложившихся условиях, отметил он, на смену старой глобальной экономике пришли новые рынки. По словам главы Минфина, сегодня нет оснований, чтобы говорить о рисках и угрозах в финансовой сфере.
Ранее 5-tv.ru писал, что Силуанов заявил о выработке антител к новой реальности у РФ за прошедший год.
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