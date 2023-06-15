Силуанов: российская экономика нашла противоядие против западных санкций

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 83 0

Москва успешно адаптировалась к новой реальности и готова к вызовам.

Силуанов: российская экономика нашла противоядие против западных санкций

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
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Российская экономика сумела разыскать противоядие против антироссийских санкции. Теперь правительство страны понимает, как реагировать на ограничения и новые вызовы со стороны недружественных государств. Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр финансов рассказал, что Россия стала гибко обходить ограничения, которые ей создают на Западе. Более того, РФ не боится новых антироссийских санкций и будет решительно бороться с проблемами по мере их поступления.

«Мы нашли противоядие. <…> В целом, нам удалось справиться с беспрецедентным давлением, которое было оказано на нашу страну», — прокомментировал Силуанов.

В сложившихся условиях, отметил он, на смену старой глобальной экономике пришли новые рынки. По словам главы Минфина, сегодня нет оснований, чтобы говорить о рисках и угрозах в финансовой сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, что Силуанов заявил о выработке антител к новой реальности у РФ за прошедший год.

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