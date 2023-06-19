Это рай? В космосе обнаружили скопление «человеческих душ»

|
Алексей Панков
Алексей Панков 457 0

В космосе обнаружили скопление человеческих душ

Это рай? В космосе обнаружили скопление «человеческих душ»

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Они движутся к определенному источнику энергии.

Американские ученые обнаружили в космосе скопление «человеческих душ»: отмечается, что они приближаются к некому источнику энергии. Об этом сообщает издание RSUTE.

Сделать открытие помогло специальное высокоточное оборудование для определения электромагнитной активности. Исследователи отметили появление вспышек, напоминающих молнии. Отмечается, что всплески энергии были сосредоточены на участке в несколько километров.

Никакой конкретной информации о продолжении исследования пока нет. Однако в ближайшем будущем может появиться новая информация по этой теме.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы самые страшные предсказания Стивена Хокинга о конце света. Согласно первому прогнозу, Землю ожидает аномальная жара, возникшая по вине людей, а не из-за природных катаклизмов. Ученый считал, что климат голубой планеты будет напоминать климат Венеры с температурой плюс 250 градусов.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

19:31
Шестилетняя девочка подорвалась на украинской мине под Волновахой
19:19
Это рай? В космосе обнаружили скопление «человеческих душ»
19:11
Спасали родители: четыре батута с детьми перевернулись от ветра на Кубани
18:55
Ищем генсека, Уоллеса не предлагать: кто сменит Столтенберга на посту главы НАТО
18:38
Пять детей отравились после посещения кафе в Перми
18:29
В Минтруде рассказали, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2024 году

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
Глубокое синее море: как акула из фильмов ужасов попала в сети рыбаков в Египте
Рэпер Птаха вышел в свет со своей бывшей супругой
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео