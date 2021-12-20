Названы самые страшные предсказания Стивена Хокинга о конце света

Издание The Daily Mail опубликовало семь предсказаний знаменитого физика-теоретика британского астрофизика Стивена Хокинга о будущем нашей планеты. Большинство из них пессимистичны.

Согласно первому прогнозу, Землю ожидает аномальная жара, возникшая по вине людей, а не из-за природных катаклизмов. Ученый считал, что климат голубой планеты будет напоминать климат Венеры с температурой плюс 250 градусов.

У второго и третьего предсказания есть общие черты. Речь идет о совершенствовании искусственного интеллекта и выхода его из-под контроля людей. С одной стороны, развитие инновационных технологий провоцирует деградацию человека. С другой, в ближайшие сто лет компьютеры обгонят человека по всем параметрам и может начаться «восстание машин», считал Хокинг.

Согласно четвертой версии, гибель Земли может произойти из-за большого адронного коллайдера, который в случае неудачных экспериментов «поглотит Вселенную». Также Хокинг предупредил об опасности для планеты от столкновения с астероидом. Не менее страшной угрозой физик назвал и дефицит ресурсов. Но самым неожиданным может стать порабощение человечества пришельцами с других планет.

Ранее 5-tv.ru писал о самых жутких природных катастрофах XX века.