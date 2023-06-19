Историческому музею передадут уникальные экспонаты, связанные с историей Крыма

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

В частной коллекции хранится множество документальных материалов о полуострове.

Историческому музею передадут уникальные экспонаты, связанные с историей Крыма

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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В Государственный исторический музей передадут экспонаты из самой большой связанной с Крымом частной коллекции документальных материалов. Информацией поделилась пресс-служба учреждения, передают «Известия».

Отмечается, что речь идет о фотографиях, сделанных в период обороны Севастополя, и книге Евгения Маркова «Очерки Крыма» 1898 года. Также музей получит архив из 45 снимков, которым ранее владел подполковник НКВД Григорий Кузьминский.

«Особого внимания заслуживает фотография членов Революционного трибунала Крыма города Симферополя 1932 года на фоне карты Крыма. А также архив известного летчика морской авиации — Люмана Алиевича Эннанова. На фотокарточках его друзья, однополчане, родственники, многие из которых погибли в годы Великой Отечественной войны», — отметили в музее.

Передача экспонатов пройде в преддверии 80-летия Крымской наступательной операции. В ходе ее Красной армии удалось освободить полуостров от фашистов. Памятную дату будут отмечать в 2024 году. Однако посмотреть часть экспонатов получится увидеть на выставке «Новороссия», которая откроется в Историческом музее в сентябре этого года.

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