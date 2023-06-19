Менделеевскую затянуло черным дымом: в Москве произошло сильное возгорание

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 610 0

На месте ЧП уже работают спасатели.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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В понедельник вечером в районе столичной станции метро Менделеевская произошло сильное возгорание. Пожар возник по адресу улица Новосущевская, дом 14. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться шесть человек. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места пожара.

Как выяснилось, возгорание случилось в строящемся одноэтажном здании. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. Сейчас они выясняют причины произошедшего. Однако, по версии строителей, пожар случился из-за проводки, якобы загорелся пенопласт в подвале. Сведений о пострадавших пока не поступало. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автоугонщики устроили крупный лесной пожар в Ленобласти.

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