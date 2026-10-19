«Даже улыбался»: очевидцы рассказали, как спасли выпавшего из окна мальчика

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 43 0

Инцидент произошел юго-востоке Москвы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Выпавшего из окна в Москве ребенка поймали с помощью пальто

Очевидцы рассказали, как спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажного дома на юго-востоке Москвы. Ребенка удалось поймать с помощью пальто, после чего его передали медикам. Об этом прохожие рассказали 5-tv.ru.

Инцидент произошел на 2-й Вольской улице в районе Некрасовка. По словам очевидцев, они заметили ребенка, который находился на подоконнике. Мальчик наклонился и выпал из окна.

Прохожие, оказавшиеся рядом, успели среагировать и подхватили ребенка. Один из очевидцев рассказал, что сначала люди услышали крики девочек, после чего увидели мальчика за пределами балкона. По его словам, ребенок после падения не плакал и даже улыбался.

«Подбежали, кричали и поймали на свое пальто. <…> Нет, не плакал, даже улыбался, больше скажу. Удивительно», — отметил очевидец.

Другой очевидец также отметил, что семья ребенка, по его впечатлениям, благополучная. Медики осмотрели мальчика и госпитализировали его. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуторагодовалый ребенок погиб после падения из окна многоэтажного дома на юго-западе Москвы. Все произошло на Новочеремушкинской улице в Академическом районе столицы. По предварительным данным, ребенок выпал из окна 23-го этажа и упал на козырек дома. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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