«Моя!» — бездетный Ефим Шифрин показал свою внучку-модель

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Аделина Ким
Аделина Ким 258 0

Бездетный Ефим Шифрин показал фотографии своей внучки из журнала

«Моя!» — бездетный Ефим Шифрин показал свою внучку-модель

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Семья девочки далека от социальных сетей и популярности, а о ее существовании поклонники узнали только сейчас.

Большинство поклонников юмориста Ефима Шифрина даже не догадывались, что у него есть невероятной красоты внучка. Тем более, что последние 40 лет в личной жизни артиста никого не было. Но недавно он опубликовал фотографии из журнала, для которого позирует его рыжеволосая внучка. Кадрами поделилось издание KP.RU.

Шифрин редко говорит о женщинах, которые его окружают. Лишь в программе Бориса Корчевникова Шифрин признался в коротком и неудачном браке. В молодом возрасте он расписался с девушкой, но вскоре был разочарован в семейной жизни. Жена постоянно хотела поменять его «под себя», и артист принял решение о расставании.

Но несмотря на это он считает себя очень семейным человеком.

«Каждый год я встречаюсь с родственниками в Израиле. Их собирается по 50-70 человек — и как в такой компании можно чувствовать себя одиноким?», признается Шифрин.

Единственные близкие родственники Шифрина — старший брат Самуэль, его наследница Габриэль и три ее дочери, которых артист привык называть внучками, а не племянницами. Одна из их как раз девочка с фотографий. Девочку зовут Лиэль, сейчас ей 11 лет.

«Моя внучка! А фото сделала моя племянница, во как!», с гордостью подписал кадры Шифрин.

Сама девочка нечасто появляется в социальных сетях и очень далека от публичности и популярности. Она также, как и ее семья редко публикует информацию о себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефим Шифрин уже 20 лет не может простить Клару Новикову.

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