Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Нальчике

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 59 0

По официальной информации, мужчина передавал секретные сведения военного характера иностранной спецслужбе.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Нальчике. По официальной информации, мужчина передавал секретные сведения военного характера иностранной спецслужбе.

«Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», — подчеркивалось в официальном заявлении пресс-службы ведомства.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ вынесла предостережение жителю Петербурга за установление контактов с ВСУ.

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