ФСБ вынесла предостережение жителю Петербурга за установление контактов с ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Молодой человек, имея гражданство Украины, намеревался вступить в ряды вооруженных сил киевского режима.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; Пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти; 5-tv.ru

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) вынесла предостережение проживающему в Петербурге гражданину России и Украины, который пытался установить контакты с подразделением украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве рассказали, что молодой человек пытался связаться с представителями одного из подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующих в боевых действиях против российской армии, для оказания ему различной помощи. Подобные действия квалифицируются, как намерение совершить преступление по статье «Государственная измена».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанный гражданин, находясь на территории Петербурга, в начале 2023 года инициативно обратился к представителям украинских спецслужб с целью выяснения способов попадания в вышеназванную организацию», — говорится в сообщении ФСБ.

Для предотвращения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», сотрудники ФСБ объявили мужчине официальное предостережение.

Сам молодой человек на допросе признался, что звонил на горячую линию сил украинской теробороны, чтобы узнать, как вступить в их ряды. В своих действиях он раскаялся и признал их недопустимыми для гражданина РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области.

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