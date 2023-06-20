Отбросило на тротуар: курьер погиб в страшном ДТП в Санкт-Петербурге

Эфирная новость 223 0

Курьера на велосипеде насмерть сбил водитель в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Потерпевший скончался еще до приезда скорой помощи.

Курьер погиб под колесами автомобиля каршеринга на севере Петербурга. Водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе.

Правда, по словам очевидцев, тот пересекал дорогу на велосипеде и не спешился, как того требуют правила. От удара курьера отбросило на тротуар, он скончался еще до приезда скорой помощи.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

15:18
Четыре человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Котовске
15:17
На «Госуслугах» стартовал прием документов в российские вузы
15:15
Пострадавший в драке с участием Понасенкова* находится в тяжелом состоянии
15:12
Две с половиной недели: заблудившуюся девушку в диком лесу Бурятии нашли живой
15:09
Пожар произошел в здании порохового завода в тамбовском Котовске
15:03
Диана Гурцкая отказалась праздновать день рождения после смерти мужа

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео