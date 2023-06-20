Психологические проблемы? Почему Асмус выбрала возлюбленного, похожего на отца

О каких детских обидах или травмах может говорить выбор партнера, который выглядит точь-в-точь как родной человек?

Модель поведения и внешнего вида отца может служить прообразом для дальнейших отношений дочери. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила детский и семейный психолог Наталья Искра, комментируя то, что новый бойфренд актрисы Кристины Асмус выглядит точь-в-точь как ее отец.

«Это нормативная история. Это некоторая модель, что отец является прообразом для дальнейших отношений», — объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, если женщина выбирает совсем «ксерокопию» своего родителя, это может говорить о ее незрелости и желании повторить свою семейную историю. Такая женщина, скорее всего, не может отойти от той модели, которая есть внутри нее.

Но это не значит, что таким отношениям не суждено быть. Как объяснила Искра, в отце женщины могло быть что-то настолько прекрасное, что в будущем она будет искать в мужчине те же параметры. Если у нее есть рефлексия и осознание, то выбирать спутника жизни по такому принципу можно.

«Но когда выбирается полная ксерокопия, то это подсознательно выбираются идеальные образы из детства. И тогда ожидается от этого мужчины, соответственно, поведение, которое будет близко к отцовскому», — подчеркнула психолог.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии Асмус с нынешним бойфрендом и отцом.