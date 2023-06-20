Один в один: Кристина Асмус показала фото отца, и он точная копия ее бойфренда

Могла ли знаменитая актриса неосознанно выбрать партнера, близкого к родному человеку?

Актриса Кристина Асмус опубликовала в личном блоге детскую фотографию со своим отцом, которая буквально шокировала публику. В хорошем смысле.

В комментариях подписчики верно заметили, что папа звезды точная копия ее избранника Романа Евдокимова. Кажется, звезда не просто так положила глаз на привлекательного парня?

Невероятное сходство отца Кристины Асмус и ее бойфренда. © РИА Новости / Мария Девахина; Instagram* / asmuskristina

«И как похож с Вашим возлюбленным! Для всех девочек папа — эталон»;

«А папа с Ромой как похожи между прочим»;

«Одно лицо», — пишут подписчики Асмус.

Фанаты считают, что это удивительно, что актриса сама того не подозревая, подсознательно выбрала себе молодого человека, который почти точная копия ее отца.

Поклонники актрисы давно догадывались, что Евдокимов и Асмус встречаются, но пара рассекретила свои отношения совсем недавно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус сравнила своего нынешнего избранника Романа Евдокимова со своим бывшим мужем Гариком Харламовым. Пара впервые появилась вместе на красной дорожке. После мероприятия актриса опубликовала фотографию в своем личном блоге.

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