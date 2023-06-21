Молят о помощи: о чем фанаты просят на могиле Владимира Ворошилова

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Аделина Ким
Аделина Ким 27 0

Дорожка к его последнему пристанищу до сих пор не заросла травой из-за частых визитов поклонников и участников популярного шоу.

Молят о помощи: о чем фанаты просят на могиле Владимира Ворошилова

Фото: Олег Иванов / Фотохроника ТАСС

Ведущий игры «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов умер 22 года назад, но к его могиле на Ваганьковском кладбище продолжают приходить фанаты. Оказывается, люди посещают место его захоронения с цветами не просто так.

Как пишет издание dni.ru, последние годы жизни он серьезно болел: у звезды была стенокардия и высокое давление. Но, несмотря на плохое самочувствие во время съемок, он не переносил ни одну игру и продолжал верно служить делу.

В 2001 году после очередного выпуска «Что? Где? Когда?» Ворошилов перенес инфаркт и скончался. Звезду популярного телешоу похоронили на престижном Ваганьковском кладбище.

А через два года там установили памятник в виде куба из черного отполированного гранита. Он внешне напоминает черный ящик и символизирует загадку, с которой ассоциируется Ворошилов.

Сейчас к месту захоронения приходят фанаты и знатоки интеллектуального клуба, прося у телеведущего ума, озарения и смекалки. Многие верят, что после такого ритуала волчок во время игры будет благосклонен, а вопросы зрителей попадутся легкие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знатоком был ветеран «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов.

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Молят о помощи: о чем фанаты просят на могиле Владимира Ворошилова

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