«Блестящие ответы»: каким знатоком был ветеран «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 120

Знаток «Что? Где? Когда?» Поташев заявил об уникальности умершего Сергея Ершова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nano Calvo; © РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Знаменитый игрок телеигры запомнился как главный эрудит 70-х годов.

Скончавшийся один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов производил впечатление интеллигентного и глубокого человека. В этом уверен его коллега по цеху Максим Поташев, который тоже состоял в телеклубе. По его словам, именно Ершов был первым знатоком, которого он запомнил среди других.

«Я даже помню вопросы из той игры, помню его блестящие ответы. Он произвел на меня очень сильные впечатления. В начале 70-х это был один из главных эрудитов телевизионного клуба <…> Человек внушал большое уважение», — рассказал он в беседе с 5-tv.ru.

Помимо этого Поташев уверен, что именно Ершов стал одним из тех, кто вдохновил более молодое поколение, решившее вступить в ряды телеклуба. Он уверен, что игроки 80-х были кумирами россиян. Даже он сам решил стать участником «Что? Где? Когда?», взяв с них пример.

Впервые Ершов появился в телеигре 24 декабря 1977 года. Он прославился благодаря пытливому уму и глубоким знаниям, люди помнят его как знатока поколения 70-х годов. В начале нулевых умник участвовал в игре XXI века, а в 2010 году он участвовал в сборной разных поколений знатоков.

Ранее 5-tv.ru озвучил причину смерти ветерана игры «Что? Где? Когда?» Сергея Ершова.

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