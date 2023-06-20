Зверски убитая девушка в Кызыле была помощницей местного чиновника

Погибшая буквально недавно получила диплом. Почему кто-то желал ей зла?

Убитая прямо в центре города Кызыл девушка оказалась помощницей сенатора от Тувы. Об этом сообщила в своем личном блоге сама член Совета Федерации от республики Дина Оюн.

«Сегодня среди белого дня произошло страшное преступление — психически ненормальный мужчина набросился в центре города у здания правительства с ножом на девушку», — написала она.

По ее словам, погибшую зовут Долума Ондар. Она закончила ТувГУ в 2023 году и буквально на днях защитила свой диплом. Недавно она поступила на стажировку в аппарат помощников Оюн.

«Я приношу глубокие соболезнования родным и близким Долумы Алдын-Хереловны. Дай сил близким и всем нам пережить это горе», — заключила политик.

Также она добавила, что убийца уже задержан, а она лично обратилась к прокурору республики с просьбой взять под личный контроль данное расследование и разобраться во всех обстоятельствах.

До этого стало известно, что в городе Кызыл Республики Тыва неизвестный мужчина убил девушку — местный житель напал на прохожую прямо в центре города на площади Арата ранним утром. Он напал на девушку с ножом и нанес множество ранений, после чего попытался скрыться, но доблестным сотрудникам полиции удалось задержать его. Девушка умерла от ран на месте.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

Известно, что сенатор Дина Оюн находится под международными санкциями из-за поддержки специальной военной операции России на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как девушку зверски убили в центре площади в Кызыле.