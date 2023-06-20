Мужчина в черном зверски убил девушку на центральной площади Кызыла

В городе Кызыл Республики Тыва неизвестный мужчина убил девушку. Как стало известно 5-tv.ru, местный житель напал на прохожую прямо в центре города ранним утром.

Все произошло на площади Арата, когда там было большое скопление людей. Подозреваемый напал на девушку с ножом и нанес множество ранений, после чего попытался скрыться. Сотрудникам полиции удалось задержать его и доставить в отдел для опроса.

Позже стало известно, что 23-летняя пострадавшая скончалась на месте. Почему именно она стала жертвой агрессивного мужчины с ножом — неизвестно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

Подобное убийство произошло в Респубоике Тыва 7 апреля. Тогда местная жительница зарезала годовалую племмяницу. Ребенка экстренно госпитализировали с повреждением печени, толстой и тонкой кишки, травматическим и геморрагическим шоком. К сожалению, спасти ее не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье муж зарезал жену прямо на рабочем месте.