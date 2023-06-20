Американский вампир: Джо Байден рассекретил свой «реальный» возраст

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Рита Миронова
Рита Миронова 402 0

Байден заявил о 207-летнем опыте во внешней политике

Американский вампир: Джо Байден рассекретил свой «реальный» возраст

Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP

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За долгую политическую карьеру, отметил президент США, ему удалось встретиться практически с каждым мировым лидером.

Президент США Джо Байден привел публику в недоумение, когда похвастался 207-летним опытом во внешней политике, выступая в Калифорнии. Было ли это шуткой — неизвестно, но очередной «ляп» от американского лидера восприняли без удивления, и тот продолжил свою речь.

«Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер… Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», — цитирует Байдена Bloomberg.

Он назвал свое президентство «длительной политической карьерой» и похвастался тем, что смог встретиться почти с каждым мировым лидером. Примечательно, что на посту президента Байден находится лишь с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден «сломался» при попытке выговорить простое слово и попал на видео. Усугубило ситуацию то, что все попытки он предпринял за пару секунд.

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