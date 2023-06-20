В России впервые составлен протокол на компанию Apple

Ей грозит штраф в размере четырех миллионов рублей. В чем организация виновна?

В России впервые за неудаление запрещенной информации был составлен протокол на компанию Apple.

«В 422 судебный участок на Apple поступил протокол», — говорится в сообщении.

Однако пока еще протокол не зарегистрирован и дата не была назначена. Более того, известно, что такой протокол на американскую компанию составлен впервые. Apple грозит штраф в размере четырех миллионов рублей.

До этого компанию обязали выплатить 906 миллионов рублей штрафа. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Федеральной антимонопольной службы, иностранная корпорация злоупотребила доминирующем положением на рынке распространения мобильных приложений на системе iOS.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Верховный суд признал законным штраф ФАС в отношении Apple.