Верховный суд признал законным штраф ФАС в отношении Apple

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 8 0

Компания нарушила российское законодательство, а значит, обязана понести наказание.

Верховный суд признал законным штраф ФАС в отношении Apple

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Верховный суд РФ признал законным штраф ФАС в отношении Apple. Компания нарушила российское законодательство, а значит, обязана понести наказание.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Федеральной антимонопольной службы, иностранная корпорация злоупотребила доминирующем положением на рынке распространения мобильных приложений на системе iOS. Это впоследствии привело к ухудшению условий распространения продуктов конкурентов.

Компанию попыталась обжаловать решение суда и предписание прекратить противозаконные действия. Однако этого не последовало. Изначальный штраф, наложенный на Apple — 906 миллионов рублей — остался в силе. Компания обязана его уплатить в установленные законом сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia* на три миллиона рублей.

** — приложение принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.

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