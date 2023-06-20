На певицу Монеточку* составили новый административный протокол
На Монеточку* был составлен новый протокол за нарушение порядка деятельности иноагентов
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитая исполнительница попала в список иноагентов после серии антироссийских выходок.
На популярную певицу и автора песен Монеточку* (настоящее имя Гырдымова Елизавета. — Прим. ред.) был составлен новый административный протокол из-за нарушения порядка деятельности иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на официальном портале московских судов общей юрисдикции.
Обращение было зарегистрировано Басманным судом Москвы 20 июня. Протокол был составлен в соответствии со статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях по статье, привлекающей к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов. В настоящее время дело находятся у судьи.
Исполнительница покинула Россию после начала спецоперации на территории Украины. Она неоднократно осуждала действия российских властей. На одном из своих концертов, состоявшихся в Литве, Монеточка* вышла на сцену с флагом участников протеста против СВО и выкрикнула лозунг украинских националистов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гырдымовой* был назначен административный штраф размером в 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах.
* — признана иностранным агентом в России.
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