На певицу Монеточку* составили новый административный протокол

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

На Монеточку* был составлен новый протокол за нарушение порядка деятельности иноагентов

На певицу Монеточку* составили новый административный протокол

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая исполнительница попала в список иноагентов после серии антироссийских выходок.

На популярную певицу и автора песен Монеточку* (настоящее имя Гырдымова Елизавета. — Прим. ред.) был составлен новый административный протокол из-за нарушения порядка деятельности иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на официальном портале московских судов общей юрисдикции.

Обращение было зарегистрировано Басманным судом Москвы 20 июня. Протокол был составлен в соответствии со статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях по статье, привлекающей к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов. В настоящее время дело находятся у судьи.

Исполнительница покинула Россию после начала спецоперации на территории Украины. Она неоднократно осуждала действия российских властей. На одном из своих концертов, состоявшихся в Литве, Монеточка* вышла на сцену с флагом участников протеста против СВО и выкрикнула лозунг украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гырдымовой* был назначен административный штраф размером в 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах.

* — признана иностранным агентом в России.

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