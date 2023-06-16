Певице Монеточке* назначили административный штраф

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 235 0

Певице Монеточке* назначили административный штраф в 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентов

Певице Монеточке* назначили административный штраф

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Frolov

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему артистка снова попала в список нарушителей?

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка, получила административный штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

На данный момент известно о том, что артистку оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах.

До этого, еще в январе, она отменила перенесенные концерты в пяти российских городах, хотя должна была выступать в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Однако несмотря на это, Монеточка* выразила надежду, что ей когда-нибудь посчастливится вновь выступить перед российскими зрителями, в особенности, в родном Екатеринбурге.

С начала спецоперации артистка осудила действия России и покинула родину, перебравшись в Вильнюс, откуда анонсировала тур по Европе. Чуть позже певица вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против СВО в Литве, а также выкрикнула лозунг украинских националистов. После этого Минюст включил Монеточку* в список иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как певица Монеточка* объявила об отмене концертов в РФ.

* — признана иностранным агентом в России.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

10:32
Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ
10:26
Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ
10:22
СК РФ заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Хомчаку, по вине которого погибли люди
10:15
Си Цзиньпин проведет переговоры с Билом Гейтсом
10:10
Певице Монеточке* назначили административный штраф
10:04
«Россия не в изоляции»: Песков оценил ситуацию в стране

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Хайп — штука опасная»: как стать знаменитым без «грязных» методов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео