Певице Монеточке* назначили административный штраф

Почему артистка снова попала в список нарушителей?

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка, получила административный штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

На данный момент известно о том, что артистку оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах.

До этого, еще в январе, она отменила перенесенные концерты в пяти российских городах, хотя должна была выступать в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Однако несмотря на это, Монеточка* выразила надежду, что ей когда-нибудь посчастливится вновь выступить перед российскими зрителями, в особенности, в родном Екатеринбурге.

С начала спецоперации артистка осудила действия России и покинула родину, перебравшись в Вильнюс, откуда анонсировала тур по Европе. Чуть позже певица вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против СВО в Литве, а также выкрикнула лозунг украинских националистов. После этого Минюст включил Монеточку* в список иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как певица Монеточка* объявила об отмене концертов в РФ.

* — признана иностранным агентом в России.