Песков: обмен пленными с украинской стороной должен вестись «в тишине»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 15 0

В СМИ появились сообщения, чтобы якобы власти Киева первостепенно стремятся вернуть на Родину командующий состав «Азова*».

Песков: обмен пленными с украинской стороной должен вестись «в тишине»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ

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Тема:
Спецоперация

В Кремле переговорный процесс для обмена пленными с украинской стороной назвали крайне сложной и чувствительной работой, которая должна вестись «в тишине». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

Накануне в СМИ начали появляться сообщения, что якобы киевский режим при обмене пленными стремится, в первую очередь, вернуть командующий состав «Азова*». Песков счел неправильным комментировать данную информацию. По его словам, обменные процессы — тема весьма «чувствительная».

«Это сложная работа. И она должна вестись в тишине», — прокомментировал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона

Ранее 5-tv.ru писал, что уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Киев неоднократно пытался сорвать обмен пленными поле долговременных переговоров.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

Тема:
Спецоперация
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