Киев в очередной раз пытается сорвать обмен пленными: зачем это нужно?
Москалькова: Украина снова пытается сорвать обмен пленными
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Прошло несколько недель с того момента, как был направлен запрос. В итоге с украинской стороны — тишина.
Украинская сторона, несмотря на публичные заявления, в очередной раз пытается сорвать обмен пленными. И это при том, что запросы и переговоры на эту тему проводились более трех недель назад. С таким заявлением выступила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину», — написала политик в личном Telegram-канале.
В числе прочего Москалькова подчеркнула, что на текущий момент в списке находятся 133 фамилии. Как долго Киев будет хранить молчание — остается только догадываться.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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