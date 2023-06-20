Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки
Парламент Эстонии разрешил заключение однополых браков с 1 января 2024 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Что содержится в своде правил нового закона?
Власти Эстонии приняли решение легализовать в своей стране однополые браки. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.
Согласно данным, с 1 января 2024 года в стране возможен будет брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола.
«За принятие законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 были против, один воздержался», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что в своде правил закона указаны правила проживания и возможность усыновлять детей, если на это даст согласие биологический родитель.
Глава РФ Владимир Путин не раз заявлял о плохом влиянии западной культуры на российскую молодежь. По его мнению, США и Европа разрушают собственные народы, семьи, культуру и национальную идентичность. Страны Запада нормализуют извращения над детьми, вплоть до педофилии.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу.
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