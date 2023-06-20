Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Парламент Эстонии разрешил заключение однополых браков с 1 января 2024 года

Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Что содержится в своде правил нового закона?

Власти Эстонии приняли решение легализовать в своей стране однополые браки. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Согласно данным, с 1 января 2024 года в стране возможен будет брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола.

«За принятие законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 были против, один воздержался», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что в своде правил закона указаны правила проживания и возможность усыновлять детей, если на это даст согласие биологический родитель.

Глава РФ Владимир Путин не раз заявлял о плохом влиянии западной культуры на российскую молодежь. По его мнению, США и Европа разрушают собственные народы, семьи, культуру и национальную идентичность. Страны Запада нормализуют извращения над детьми, вплоть до педофилии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу.

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