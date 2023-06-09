Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Урмаса Рейнсалу.

«Я расширил список, который запрещает въезд в Эстонию для 58 человек, в том числе, Патриарху Кириллу», — написал он на странице в Twitter.

Позднее в МИД Эстонии объяснили свою позицию тем, что глава РПЦ связан с преследованием правозащитника Владимира Кара-Мурзы*, поэтому якобы «преследователи и тюремщики должны быть включены в глобальный режим санкций в области прав человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа. Такое решение принял глава МИД страны Тордис Колбрун Гильфадотт, назвав его непростым, поскольку страны поддерживали плодотворные отношения с 1944 года.

* — признан в РФ иноагентом.