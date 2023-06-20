На «Госуслугах» стартовал прием документов в российские вузы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Электронная подача заявлений имеет свои преимущества — отсутствие очередей и бумажной волокиты.

На «Госуслугах» стартовал прием документов в российские вузы

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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На портале «Госуслуги» началась дистанционная подача документов абитуриентов в российские вузы. Об этом пресс-служба Минцифры оповестила в официальном Telegram-канале ведомства.

«На „Госуслугах“ начался прием документов в вузы», — написано в сообщении.

Уточняется, что правила для будущих студентов остались прежними — направить заявление можно в пять вузов не более чем на пять направлений в каждом. В министерстве отметили, что дистанционная подача документов поможет избежать очередей и работы с бумажными документами. Всем желающим пройти приемную комиссию в оффлайн-формате потребуется лишь подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

В Минцифры отметили, что в программе участвуют уже 1022 учреждения высшего образования. При этом доступна подача документов на любые формы обучения, в том числе платное или целевое, а также второе высшее образование.

Поступающим на бесплатное обучение подать заявление нужно будет до 25 июля, на платное — 20 августа. Во втором случае заключить договор с учебным заведением возможно будет также в дистанционном формате.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники СВО смогут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты.

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