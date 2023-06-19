Участники СВО смогут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Когда абитуриенты смогут воспользоваться новой льготой?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ; 5-tv.ru

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Участники специальной военной операции (СВО), а также члены семей медиков, погибших в пандемию коронавируса, смогут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с председателем кабмина Михаилом Мишустиным.

Так, абитуриенты смогут воспользоваться льготой уже в 2023-2024 учебном году и пройти на обучение в институт по результатам вступительных экзаменов. А тем, кто уже учится платно, предоставят возможность перевестись на бюджет.

«С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования», — уточнила Голикова.

Медики же будут подавать документы в вузы без вступительных испытаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат.

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Участники СВО смогут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты

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