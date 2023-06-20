«Ведем дело»: в МИД РФ рассказали о будущем зерновой сделки

Договоренности до сих пор не выполняются.

Россия ведет дело к тому, чтобы не выполняемые договоренности в рамках зерновой сделки завершились 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — сказал Вершинин.

До этого Владимир Путин допустил выход России из зерновой сделки. Президент подчеркнул, что «зерновые коридоры», по которым сегодня передвигаются корабли, ко всему прочему, используются врагами для запуска беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин жестко раскритиковал Запад за обман в зерновой сделке.