Привыкли врать: Путин жестко раскритиковал Запад за обман в зерновой сделке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 287 0

Путин на встрече с лидерами Африки раскритиковал Запад за обман в зерновой сделке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В беднейшие страны Африки было направлено чуть больше 3% зерна из украинских портов, тогда как в Евросоюз — около 40%.

Россия пошла навстречу ООН, дав согласие на участие в зерновой сделке, хотя считала и продолжает считать, что поставки украинского зерна не решают проблему бедности и голода в мире. Однако Запад воспользовался этим и в очередной раз обманул международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на встрече с лидерами африканских государств в Петербурге.

«Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировом рынке решают проблему бедности и голода. Нет, это не так. Тем не менее мы пошли навстречу предложениям господина Гутерреша, генерального секретаря ООН, и сделали все для того, чтобы, как он тогда говорил, обеспечить поставки украинского зерна прежде всего в беднейшие страны Африки. Мы пошли на это», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что по состоянию на 15 июня из украинских портов при российском и турецком содействии было вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции. При этом в нуждающиеся африканские страны, которым якобы предназначалось это продовольствие, — Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию — было направлено 976 тысяч тонн. То есть всего 3,1% от объема вывезенного зерна.

«Эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки: 31.7 миллиона тонн вывезено и только 3% процента ушло в нуждающиеся страны Африки. Это разве не обман? Привыкли врать всему миру на протяжении столетий, продолжают это делать сегодня», — заявил Путин.

При этом в страны Евросоюза было направлено 12,3 миллиона тонн или 38,9% украинской сельхозпродукции, добавил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Константиновском дворце Петербурга проходит встреча президента РФ Владимира Путина с главами стран Африки. В составе делегации в Россию приехали лидеры ЮАР, Коморских островов, Сенегала и Замбии, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Конго и Уганды.

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